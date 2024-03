Toro, in campo la Prima Squadra ad Udine e la Primavera in casa con il Genoa

Oggi, sabato 16 marzo 2024, scenderanno in campo la Prima Squadra e la formazione Primavera del Torino. I ragazzi di Juric saranno impegnati alle 15 con l'Udinese, mentre l'under 19 scenderà in campo ad Orbassano alle 13. Su Toro News, come al solito, la diretta live di entrambi gli eventi con aggiornamenti minuto per minuto.