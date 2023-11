Toro in numeri, Pellegri: poco impiegato fin qui, con il 3-5-2 può avere più spazio

Probabilmente Pietro Pellegri avrebbe sperato in una prima parte di stagione diversa. Il centravanti granata, dopo gli infortuni che hanno caratterizzato lo scorso campionato, ha iniziato ad allenarsi con continuità e dare più garanzie a Ivan Juric durante la settimana, ma ha trovato comunque pochissimo spazio in partita, chiuso non solo da Sanabria ma anche dall'arrivo di Zapata.

Fin qui in 12 partite Pellegri ha raccolto complessivamente 9 presenze, ma solo 2 da titolare e tutte le altre a gara in corso. I minuti giocati sono infatti appena 278, uno score molto basso che rappresenta il 17esimo di tutta la rosa (meno impiegati finora solo Gineitis, Sazonov, Soppy, Karamoh e Zima). L'utilizzo del 3-4-2-1 con l'innesto di Zapata dal mercato ha ridotto al minimo le chances di impiego di Pellegri, che si è visto non più seconda scelta ma terza con un'unica maglia da titolare a disposizione. Ora con il passaggio al 3-5-2, Pellegri, a patto sempre che possa garantire continuità fisica (fin qui un problema agli adduttori e uno ai flessori, ma entrambi di entità minima), avrà a disposizione più chances per inserirsi nei meccanismi granata e trovare più minutaggio.

Torino, i numeri di Pellegri: in media 0.6 tiri a partita, spesso pizzicato in fuorigioco

Quando Pellegri è stato chiamato in causa si è sempre messo al servizio della squadra, seppur nei pochi minuti che gli sono stati concessi. Un Toro troppo macchinoso a livello offensivo non ha aiutato nessuna delle punte granata sottoporta, discorso che vale anche per Pellegri, ancora a 0 alla voce gol. La speranza è però che tanto Pellegri quanto Zapata e Sanabria possano beneficiare anche in questo senso del 3-5-2 ed essere messi più in condizione di segnare. Rispetto ai due compagni di reparto, Pellegri deve cercare di più il tiro. In media l'ex Genoa fin qui ha prodotto 0.6 tiri a partita, gli stessi di Vojvoda e Lazaro, mentre Zapata e Sanabria viaggiano su 2.4 e 1.2 ogni 90'. Positivo il dato relativo ai dribbling riusciti, 0.3 a partita che valgono il sesto posto in rosa (sempre meno di Zapata ma più di Sanabria) e quello relativo ai duelli aerei vinti, segno di una fisicità importante. Da limare infine il posizionamento sul filo del fuorigioco: Pellegri e Radonjic sono i giocatori più pizzicati in offside, con una media di 0.4 fuorigioco a partita.