Toro, infortunio alla caviglia per Ilkhan: in ospedale per accertamenti

Brutte notizie per Ivan Juric, che alla mezzora dell’amichevole contro la Cremonese ha dovuto rinunciare ad Emirhan Ilkhan. Il giovane turco ha abbandonato il campo con l’aiuto dello staff medico dopo un duro colpo alla caviglia destra. Le condizioni del classe 2004 - che è subito rientrato negli spogliatoi zoppicando vistosamente – andranno dunque valutate. All'intervallo il giocatore ha lasciato lo stadio in stampelle ed è stato portato in ospedale per i primi accertamenti strumentali.