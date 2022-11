Toro, Juric supera se stesso: ora è caccia al record degli ultimi 10 anni

Quella ottenuta contro il Milan è stata una vittoria importante sotto molteplici punti di vista. Tra questi, ha permesso di superare lo score della scorsa stagione: Juric ha migliorato la partenza del Toro, nonostante le difficoltà e i cambi nell’organico. È simbolico, peraltro, che il +3 alla dodicesima giornata coincida con la prima vittoria contro una big del campionato, una nota che rimarca la crescita complessiva rispetto al primo campionato di Juric sulla panchina granata. Prima della sosta per il Mondiale restano tre partite in cui il Torino può ulteriormente migliorare il suo score.

Eguagliato Mazzarri nel 18/19, meglio solo Miha

Juric va anche a caccia del record di punti degli ultimi 10 anni: soltanto Mihajlovic (19 punti nel 2016/2017) era partito meglio, nella stagione dei 26 gol in Serie A di Belotti. Il miglior risultato appartiene a quella squadra anche alla 15ª giornata. I punti conquistati fino a quel momento furono 25: per superarlo e stabilire un record, il Toro di Juric dovrebbe collezionare tre vittorie contro Bologna, Sampdoria e Roma, arrivando così alla sosta con 26 punti. Più fattibile il sorpasso al Toro di Mazzarri, nell’anno del record di punti e della qualificazione in Europa League. Per eguagliarlo, basteranno 6 punti nelle ultime tre partite.