Toro, la corsa a settimo e ottavo posto resta viva: calendari a confronto

Pesa il passo falso di Empoli, ma anche le concorrenti rallentano e per i granata c'è ancora speranza

Alberto Giulini Vicedirettore 16 aprile 2024 (modifica il 16 aprile 2024 | 06:21)

Nonostante il passo falso di Empoli, il Toro resta ancora in corsa per un piazzamento europeo. A quattro lunghezze di distanza ci sono settimo e ottavo posto che a fine stagione potrebbero valere l'accesso in Europa League e Conference. I granata saranno attesi da un calendario non dei più semplici, ma il campionato si sta rivelando ricco di sorprese e diverse squadre stanno perdendo punti anche contro formazioni in lotta per non retrocedere.

Atalanta (51): la trasferta a Monza da tenere d'occhio — I bergamaschi hanno strappato solo un punto in casa contro il Verona facendosi rimontare due gol di vantaggio e saranno impegnati su tre fronti da qui a fine stagione. I sei punti di vantaggio sul Toro non sono pochi, ma gli impegni in Europa League e Coppa Italia potrebbero rallentare la corsa degli uomini di Gasperini. Alla prossima c'è l'insidiosa trasferta a Monza, poi in casa contro un Empoli in piena lotta salvezza. I bergamaschi avranno vita più facile contro una Salernitana che presumibilmente sarà già retrocessa alla 35ª, quindi Roma in casa, Lecce in trasferta e ultima in casa proprio contro il Toro. Ancora da calendarizzare il recupero contro la Fiorentina.

Lazio (49): subito tre test importanti per Tudor — Reduce dal successo contro il fanalino di coda Salernitana, la Lazio sarà ora attesa da tre sfide che potranno indirizzare il finale di stagione biancoceleste. Si parte con la trasferta in casa di un Genoa già salvo ma che sta dando filo da torcere a tanti, poi l'appuntamento casalingo contro il Verona e la sfida contro il Monza. Seguiranno Empoli in casa, Inter a Milano e ultima giornata all'Olimpico contro il Sassuolo.

Napoli (49): subito a Empoli, poi la Roma — Due volte in vantaggio e due volte ripreso contro il Frosinone, il Napoli farà visita all'Empoli in piena corsa per la salvezza. Subito dopo arriverà una sfida molto complicata per la squadra di Calzona, che se la vedrà con la Roma in lotta per un posto in Champions League. Quindi trasferta a Udine, in casa contro il Bologna, trasferta a Firenze e ultima in casa contro il Lecce (già salvo?).

Torino (45): Frosinone, ultima chiamata? — Inutile girarci attorno: il Toro ha sprecato un'occasione clamorosa ad Empoli, ma il pareggio nel derby - grazie soprattutto ai passi falsi delle concorrenti - permette di tenere aperte le speranze d'Europa. A questo punto sarà vietato sbagliare contro il Frosinone, anche perché il calendario si farà poi molto complicato. Dopo la trasferta in casa dell'Inter (che potrebbe arrivare alla sfida con lo scudetto già cucito sul petto), ci sarà un'importante gara casalinga contro il Bologna. La trasferta a Verona anticiperà la partita in casa con il Milan e la trasferta a Bergamo con l'Atalanta, da vedere se queste ultime due saranno ancora in corsa su altri fronti.

Fiorentina (44): Salernitana, poi Sassuolo e Verona — Anche per la Fiorentina pesano i tre impegni da portare avanti. Dopo il passo falso casalingo contro il Genoa arriverà la agevole trasferta di Salerno, quindi due squadre in corsa per la salvezza: Sassuolo in casa e Verona in trasferta. A seguire due scontro diretti, entrambi a Firenze, contro Monza e Napoli. Ultima di campionato in casa del Cagliari (sarà già salvo?), in attesa di sapere quando sarà recuperata la gara contro l'Atalanta.

Monza (43): Atalanta per tenere viva la speranza — Speranze ormai pressoché nulle per il Monza, reduci però dal prezioso punto conquistato a Bologna. Per continuare a tenere acceso il lumicino, la squadra di Palladino dovrà vincere la sfida casalinga contro l'Atalanta. Poi ci sarà l'insididiosa trasferta a Lecce prima dell'appuntamento in Brianza contro la Lazio. A seguire, trasferta a Firenze, Frosinone in casa e chiusura di campionato sul campo della Juve.

