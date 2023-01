Toro, la giornata: alle 9:00 la conferenza di Juric. Alle 11 in campo la Primavera

Matchday per la Primavera: i granata di Scurto alle 11:00 sfideranno il Frosinone in una gara valida per la 13^ giornata di campionato, la prima gara ufficiale per il Toro Primavera del 2023. Inoltre, siamo giunti alla vigilia del match di Serie A tra Salernitana e Torino: alle 9:00, Ivan Juric parlerà presso la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino per presentare la partita in programma domani - domenica 8 gennaio - alle ore 12.30. Come di consueto potrete seguire entrambi gli appuntamenti nelle dirette testuali sulle nostre colonne.