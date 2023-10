Toro, la giornata: esami per Schuurs e Tameze. Alle 17 Primavera in campo

Dopo la batosta casalinga contro l'Inter per 0-3 il Torino cerca di ripartire. Nella giornata di oggi i ragazzi di Ivan Juric si alleneranno in vista del prossimo impegno di campionato contro il Lecce. Match che si giocherà sabato 28 ottobre alle ore 18:00 presso lo stadio Via del Mare dell'omonima città pugliese. Sempre in giornata Schuurs e Tameze sosterranno gli esami per valutare l'entità dei rispettivi infortuni, ma sull'olandese si teme il peggio. Ci sarà spazio anche per la Primavera di Giuseppe Scurto, che affronterà in Liguria la Sampdoria con fischio d’inizio alle 17. Come di consueto, potrete seguire l’incontro in diretta testuale sulle nostre colonne.