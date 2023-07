Toro, la grande occasione di Gemello: con Vanja ai box studia da titolare

Prestito bloccato: con Vanja ai box è lui il titolare

Per il portiere si è molto parlato dell'ipotesi prestito in Serie B per ritrovare minutaggio e accumulare esperienza, ma ora una sua partenza è ancora lontanissima. Milinkovic-Savic è atteso da uno stop presumibilmente di un paio di settimane e il Toro non può permettersi di avvicinarsi ai primi impegni della prossima stagione con i soli Popa e Brezzo. Gemello giocherà dunque le prossime amichevoli - tra cui quelle importanti in Francia - con i gradi di primo portiere. Con la maglia granata della prima squadra ha fin qui disputato una sola presenza, nel successo per 4-0 contro la Fiorentina, ma ora il portiere classe 2000 sarà ulteriormente responsabilizzato: con Vanja ai box, Berisha fuori rosa e Popa alle prese con l'ambientamento in un nuovo campionato, è proprio Gemello il titolare tra i pali. In allenamento i primi segnali sono stati incoraggianti, tra i complimenti di Cataldi per un paio di buoni interventi tra cui una bella parata su Karamoh. Così come ha mostrato segnali di crescita anche Popa, lodato in un paio di circostanze anche da Juric.