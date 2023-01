Il gol che sbanca San Siro e non solo: così Adopo bussa alla porta di Juric

L’uomo che non ti aspetti diventa eroe per una notte. Ha vissuto una serata indimenticabile Michel Adopo, autore del gol che ha permesso ai granata di espugnare la Milano rossonera e di volare ai quarti di finale di Coppa Italia. Chiamato in causa nel momento più difficile dell’incontro, all’inizio dei supplementari, il centrocampista ha risposto presente e lo ha fatto in grande stile. Adopo si è piazzato davanti alla difesa prendendo in consegna De Ketelaere in fase di non possesso. Ma è soprattutto con il pallone tra i piedi che il classe 2000 ha subito dimostrato di essere entrato con il piglio giusto, cercando sempre la giocata con grandissima personalità. Il gol è infatti la ciliegina sulla torta di una prestazione decisamente convincente del centrocampista, perfetto nell’arrivare con i tempi giusti all’appuntamento con il pallone servitogli da Bayeye.

Dal Milan al Milan: il percorso di Adopo

Quella di Milano sarà dunque una serata che Adopo ricorderà a lungo. E pensare che a San Siro il classe 2000 si era già tolto un’importante soddisfazione, vincendo da protagonista la Coppa Italia con la Primavera di Coppitelli nel 2018. All’epoca il giocatore era da poco arrivato in granata, pescato da Massimo Bava tra i dilettanti francesi del Torcy. A distanza di quasi cinque anni lo stadio, la competizione e gli avversari sono gli stessi, ma questa volta il calcio è quello dei grandi. In mezzo un percorso non certo da predestinato, ma che lo ha visto crescere piano piano dopo due anni in prestito alla Viterbese, fino a strappare la conferma nella rosa del Toro quest'estate, anche grazie alla grande disponibilità (l'esordio da titolare in A è arrivato a Monza nel ruolo inedito di difensore). Un gol così pesante a San Siro, in una gara disputata per cinquanta minuti con l’uomo in meno, è un momento che Adopo si ricorderà per anni. Intanto però il giocatore francese si rilancia per il presente: in casa del Milan ha mandato un messaggio importante, un centrocampista così può fare comodo a Juric per il prosieguo di stagione.