Toro, l’allenamento mattutino al Fila: Juric striglia i suoi, subito partitella

Il Torino si è ritrovato al Filadelfia per il terzo allenamento stagionale. La partenza per l'Austria è prevista per lunedì prossimo

Giacomo Stanchi

Terzo allenamento dell’anno in questo giovedì mattina per il Torino, che si è ritrovato ancora una volta al Filadelfia in questa settimana che conduce alla partenza per il ritiro di Bad Leonfelden programmata per lunedì 11. Quest’oggi non si sono visti i nazionali, che rientrano però nei prossimi giorni a partire da Lukic e Rodriguez.

Solito ritrovo mattutino (alle ore 8.30) e poi seduta in campo per i granata, con Juric che ha fatto sentire la sua voce anche all’esterno dell’impianto. Partitella per i granata sul campo secondario del Filadelfia e ritmo già elevato. Presenti i dirigenti Vagnati, Moretti e Specchia. Singo e Bayeye sono usciti dal campo insieme: l’ivoriano sembra aver già preso sotto la sua ala protettrice il francese neoarrivato che dovrebbe essere la sua riserva sulla corsia di destra. Infine, una piccola curiosità: all’entrata del garage è stato posizionato un pannello granata con il logo del Torino FC per rendere un po’ più granata la vista dell’impianto dal lato di via Spano. Domani i granata sono attesi dalla prima doppia seduta dell’anno.