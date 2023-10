Toro News Award 2023/2024: Tameze il migliore contro il Verona, segue Schuurs

Prosegue il Toro News Award, il premio per il miglior calciatore granata che la redazione di Toro News assegna in base ai voti dei lettori. Abbiamo chiesto ai nostri lettori di votare i due migliori granata in campo nella sfida tra Torino e Verona, terminata sullo 0-0. La maggioranza ha incoronato con il 67% dei voti come MVP Adrien Tameze, subentrato nel primo a Sazonov facendosi trovare pronto nel ruolo non suo di difensore per fronteggiare l'emergenza numerica della retroguardia. In generale ha convinto la prova del terzetto difensivo, come dimostra il podio composto interamente dal terzetto arretrato: al secondo posto si piazza Perr Schuurs con il 47% delle preferenze, terzo Ricardo Rodriguez con il 17% dei voti, di poco preferito a Brandon Soppy quarto. Con i risultati del sondaggio si ridisegna la classifica del Toro News Award: Schuurs sale sul podio piazzandosi alle spalle di Radonjic e Buongiorno, Tameze balza al quarto posto; Rodriguez si porta a quota 4 punti.