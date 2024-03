Toro, numeri dell’attacco in picchiata: anche con la Fiorentina i soliti problemi

L'analisi a bocce ferme non può che partire dai dati relativi alla fase offensiva del Torino

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 4 marzo 2024 (modifica il 4 marzo 2024 | 06:40)

Dalla Lazio alla Fiorentina il Torino ha prodotto 46 tiri in porta, ha segnato un gol (Zapata su assistenza di Bellanova) e ha causato un'autorete (Huijsen della Roma). In due partite su tre non ha segnato nemmeno un gol. Contro la Lazio ha dilapidato 24 conclusioni, contro la Roma 12 su 14, contro la Fiorentina 8. Questi numeri ne fanno emergere uno più importante di tutti gli altri, vale a dire quello inerente ai punti all'attivo: uno in 270 minuti. Nel momento nel quale il Torino doveva accellerare perché impegnato negli scontri diretti ha prodotto abbastanza, soprattutto contro le romane, ma ha raccolto poco o nulla. Un'altra costante delle tre partite ravvicinate è stato l'approccio. I granata hanno giocato molto bene nei primi tempi mettendo sotto le squadre di Maurizio Sarri, di Daniele De Rossi e di Vincenzo Italiano. Tuttavia, non sono mai andati nello spogliatoio in vantaggio: 0 a 0 con la Lazio, 1 a 1 con la Roma, 0 a 0 con la Fiorentina. "Servono i gol"ha ribadito anche dopo la Fiorentina il tecnico Juric, ma questo sta diventando un ritornello troppo ricorrente nella lunga sinfonia della stagione 2023/2024. Contro la Viola il Torino ha un'attenuante, ovvero la ripresa giocata con l'uomo in meno a causa dell'espulsione di Samuele Ricci. La squadra non si è scomposta, però è stata meno incisiva dalla cintola in su. Alla fine, è maturato il dodicesimo match in campionato senza reti all'attivo, il secondo nelle ultime tre giornate, il terzo dal 4 febbraio in avanti.

Torino, 12 gare di A senza gol all'attivo: prosegue il rapporto critico con il gol — L'analisi a bocce ferme non può che partire da questi inquietanti dati relativi alla fase offensiva del Torino. Del resto, sono appena 25 i gol all'attivo in 27 giornate: nessuno ha fatto peggio tra le prime dodici del torneo; per trovare di peggio bisogna scendere alla quattordicesima forza del campionato, l'Empoli. Con una media di meno di un gol a partita non si può andare da nessuna parte e probabilmente è giusto così perché l'essenza del calcio è segnare; senza i gol (scusate la frase retorica) non si può vincere e il Torino se ne sta accorgendo bene. Un altro numero deve far riflettere: soltanto in sette partite di questa Serie A i granata hanno siglato più di un gol nella stessa partita. L'altra faccia della medaglia è la fase difensiva, che come sempre si conferma un fiore all'occhiello della squadra granata. Nemmeno con l'uomo in più nel secondo tempo una squadra ben strutturata, organizzata e qualitativa come la Fiorentina ha scardinato il fortino del Torino di Juric. Il rientro di Alessandro Buongiorno non potrà che favorire un ulteriore miglioramento del reparto e della fase difensiva.

Sanabria dev'essere ancora un titolare inamovibile in questo Toro? — Arbitro o non arbitro, la partita con la Fiorentina ha perciò messo in vetrina i soliti pregi e i soliti difetti della squadra. Il vero problema, però, è un altro e riguarda la data sul calendario. Siamo ormai al 4 marzo e di margine per fare un filotto di vittorie da Europa si sta assottigliando. Inoltre, sono stati sprecati due scontri diretti su tre allo stadio "Olimpico-Grande Torino". Il Torino è così rimasto indietro rispetto alla Fiorentina negli scontri diretto e lo stesso si può dire per la Lazio. Sul fronte attacco, tra l'altro, non si può non iniziare a ragionare in modo serio e costruttivo su Antonio Sanabria. La sua titolarità non può e non dev'essere più una certezza perché il sudamericano sta sottoperformando ormai da un paio di mesi. Se si vuole ottenere qualcosa di più sotto porta, bisogna provare qualche soluzione differente in attesa di momenti migliori per Sanabria.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.