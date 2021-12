Toro, ora serve il miglior Ansaldi: Juric ha bisogno del suo apporto in zona gol

Tre assist in nove presenze per l'argentino, che ha caratteristiche uniche tra gli esterni a disposizione del tecnico

DIFFICOLTÀ SUGLI ESTERNI - Sugli esterni il Toro ha fin qui incontrato qualche difficoltà di troppo: Singo deve ancora crescere in fase offensiva ed Aina - che peraltro sarà assente - ha chiuso il girone d'andata in calando. Juric ha quindi lanciato Vojvoda sulla sinistra, ruolo inedito in cui il kosovaro se l'è cavata discretamente, senza sfigurare ma senza nemmeno brillare particolarmente. Ecco perché un giocatore con la tecnica di Ansaldi, con quell'amore per il pallone cui il tecnico ha spesso fatto riferimento, rappresenta in questo momento una pedina fondamentale nel 3-4-2-1 granata.

APPORTO OFFENSIVO - Due spezzoni e la gara di Coppa Italia contro la Sampdoria hanno permesso ad Ansaldi di ritrovare minutaggio, riavvicinandosi a quella condizione che nelle scorse settimane non poteva ovviamente essere delle migliori. Ora però Juric avrà bisogno del suo apporto per migliorare una produzione offensiva che, soprattutto contro le grandi del campionato, è stata piuttosto sterile. Nonostante le sole nove presenze fin qui collezionate, l'argentino ha già messo a referto tre assist in campionato, risultando da questo punto di vista il migliore tra gli esterni in rosa. Numeri che certificano quanto sia difficile rinunciare ad Ansaldi quando è in forma: l'ex Inter ha caratteristiche uniche ed è un fattore determinante soprattutto quando c'è la necessità di trovare il guizzo giusto in partite bloccate. Ora che l'infortunio è alle spalle Juric cercherà dunque di coinvolgerlo sempre di più, l'amore per la palla di Ansaldi sarà determinante per migliorare la fase offensiva del Toro.