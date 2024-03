Toro, Ricci è il tuo momento. Juric: “Deve fare un grande finale di campionato”

La stagione di Ricci fino ad ora

Samuele Ricci ha vissuto una stagione particolarmente travagliata dove, soprattutto per causa di diversi infortuni, non è riuscito a dare continuità alle proprie prestazioni. "E’ un ragazzo giovane, è cresciuto in tante cose ma in tanti momenti è stato un po’ frenato", ha spiegato Juric in conferenza stampa. Prima l'infortunio alla coscia che lo ha tenuto fermo un mese. Poi proprio quando sembrava in grado di essere pronto a riaffermarsi ad alti livelli è arrivato un problema alla caviglia. Le capacità di Ricci sono ben note a tutti e se sommate anche alla giovanissima età lo rendono un prospetto non da poco per il futuro. Dinamico e dotato di una buonissima visione di gioco, nella stagione 2022/2023 in particolare si era imposto come uno dei fulcri di gioco della squadra. Quest'anno, però, non ha saputo fare quel salto di qualità che ci si attendeva, e in più di un'occasione ha finito per cedere il posto in campo ad altri protagonisti. Domani tornerà dopo la squalifica per il severo cartellino rosso ricevuto nel match contro la Fiorentina e al suo fianco ci sarà Gineitis. "Lui e Gineitis sono una coppia bella e giovane, puntiamo su di loro”. Lo stesso Juric ripone grande fiducia nei confronti di entrambi i giocatori che nonostante la giovanissima età si sono entrambi dimostrati in grado di fare grandi cose.