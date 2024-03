Toro, riecco il Monza: le ultime due gare condizionate da gravi errori arbitrali

Quando si parla di Monza, in casa Toro l'attenzione non può che andare ai gravi errori che hanno condizionato gli ultimi due precedenti. Pesanti quelli della scorsa stagione, che frenarono una squadra in piena corsa per un piazzamento in Conference League (che cosa sarebbe successo con due punti in più? I rimpianti in casa Toro non mancano). La gara terminò 1-1, ma i minuti furono caratterizzati da gravi errori del duo Zufferli-Abbattista, rispettivamente arbitro e Var. Mancano infatti due rigori solari per i granata: prima Karamoh va a terra dopo un contrasto in area, alcuni minuti più tardi Rovella stende Ricci. L'arbitro non fischia, dal Var tutto tace e Juric - giustamente - si infuria.