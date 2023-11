Toro, rientrano i primi nazionali: l’ultimo sarà Sanabria

La sosta nazionali si avvicina al termine, ecco quando sono previsti i rientri dei giocatori che hanno sostenuto i vari impegni con le proprie squadre

Enrico Penzo

La pausa nazionali sta per concludersi e la ripresa del campionato è ora alle porte. In occasione di questa sosta sono stati ben 11 i granata che hanno lasciato Torino per aggregarsi alle rispettive nazionali. Alcuni giocatori hanno già completato i propri impegni e l'ultimo atleta a scendere in campo sarà Sanabria mercoledì, in occasione di Paraguay-Colombia, che si disputerà alle ore 00:00.

Quando rientrano i granata dalle nazionali — La ripresa del campionato è ormai vicina ed il Toro dovrà affrontare al Dall'Ara il Bologna di Thiago Motta. Match importantissimo considerando la classifica (il Bologna è ottavo a 18 punti, 2 in più del Torino) e la situazione delicatissima che stanno vivendo i granata. La squadra con l'inizio del campionato non ha soddisfatto le aspettative ed ha attraversato un periodo buio, ma dopo il cambio modulo dalle ultime partite si è notato un cambiamento importante ed è dunque importante che lunedì i ragazzi di Juric diano il massimo per mostrare che il brutto momento è ormai un capitolo da lasciarsi alle spalle. In questi giorni a causa della pausa nazionali i granata si sono allenati con un gruppo ristretto, ma durante questa settimana tutti gli assenti faranno ritorno a Torino. Oltre a Vlasic che a causa di un infortunio ha terminato in anticipo la propria esperienza con la Croazia e sta ora svolgendo a Torino un percorso personalizzato, ad aver già concluso le gare con le proprie squadre ci sono già Milinkovic-Savic, Ilic, Radonjic, Sazonov, Gineitis, Zima e Buongiorno (questi ultimi due hanno giocato il loro ultimo match ieri sera). Tutti questi giocatori già oggi faranno rientro a Torino.

Gli ultimi impegni dei nazionali — Per Rodriguez, Vojvoda e Sanabria, invece, bisognerà ancora pazientare visto che giocheranno questa sera i primi due, mentre il paraguaiano mercoledì notte. Lo svizzero affronterà in trasferta la Romania alle ore 20:45, match importantissimo considerando che nel caso in cui la squadra di Rodriguez vincesse la partita supererebbe i padroni di casa, attualmente primi in classifica, e terminerebbe come prima del proprio girone. Sempre alle 20:45 il Kosovo di Vojvoda affronterà la Bielorussia, le due squadre sono rispettivamente quarte e quinte a quota 11 e 9 punti. Infine come ultimo impegno, mercoledì alle ore 00:00 il Paraguay di Sanabria affronterà in casa la Colombia, dunque per quest'ultimo i tempi di ritorno si allungano ancor di più considerando anche il viaggio intercontinentale che dovrà sostenere. Nei giorni immediatamente successivi al completamento di questi tre match Juric potrà contare nuovamente sul gruppo al completo per preparare la gara contro il Bologna.

