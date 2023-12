Toro, Sanabria resta il rigorista: i numeri dal dischetto e le alternative

Scelta non scontata: tanti rigoristi in rosa

Da quando Lukic ha lasciato Torino, gli unici due rigori assegnati ai granata sono stati calciati e realizzati da Sanabria. E anche nella gara contro la Lazio, prima che il Var cancellasse il tiro dagli undici metri, era stato il paraguayano a prendere il pallone in mano. Con l'Atalanta, nonostante diversi tiratori in campo, è stato nuovamente Sanabria a incaricarsi del rigore, nonostante la presenza di diversi tiratori in campo. Sicuramente un'opzione importante è rappresentata da Zapata, ma non va nemmeno trascurata la candidatura di Vlasic: il croato è stato perfetto due volte al Mondiale e la scorsa estate nella finale di Nations League. È un rigorista anche Rodriguez, così come Ilic: il serbo - in assenza di Sanabria e Zapata - stava per calciare il rigore clamorosamente negato dal Var nella gara di Coppa Italia contro il Frosinone.