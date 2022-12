Toro, Schuurs verso il recupero completo: in panchina contro l’Espanyol

Schuurs, verso il rientro completo in gruppo

Un’ottima notizia, dunque, per il tecnico croato ma anche per l’intera squadra: da inizio settimana, infatti, Schuurs aveva gradualmente ricominciato ad allenarsi con il gruppo, e durante il ritiro in Spagna - cominciato giovedì 8 dicembre e che durerà fino al 17 - potrà integrarsi di nuovo definitivamente. A questo punto, Ivan Juric può tirare un sospiro di sollievo anche in vista della ripresa della Serie A, il 4 gennaio contro il Verona. I granata, però, già quest’oggi scenderanno in campo per l’amichevole contro l’Espanyol - alle 16:00 al Pinatar Arena Football Center - e Perr Schuurs sarà presente: il difensore olandese partirà dalla panchina, ma, visti i tempi così brevi di recupero, non è da escludere che possa inserirsi a partita in corso per qualche minuto durante la fase finale della gara.