Toro, segni poco e con pochi giocatori. Come mai?

Toro, mancano i gol degli esterni e dei centrocampisti

I dati danno ragione a Juric. Il Torino ha pochi uomini abituati a segnare, che poi si trovano a sbagliare reti decisive, come Lazaro nel derby. Tra gli esterni solo Bellanova è andato in gol: sono a quota zero Vojvoda, Lazaro e Rodriguez in A. In tutta la stagione, tra campionato e Coppa Italia, il Toro ha fatto 30 gol con appena nove calciatori differenti. Il paragone con le competitor è decisamente a sfavore dei granata: il Monza ne segnati 33 con 13 calciatori differenti, il Napoli 49 con 13, la Lazio 38 con 14, la Fiorentina addirittura 41 con 16. Bisogna ammettere che sono tutte squadre, eccetto il Monza, che sono impegnate nelle coppe europee e quindi con una rosa più ampia, ma i dati rimangono sconcertanti per i piemontesi. Il Torino è dipendente da Duvan sotto rete, che con i suoi undici golz ha segnato più di un terzo delle reti dei granata. Chi inverte la tendenza sono i centrocampisti: Ilic e Vlasic hanno segnato 3 gol ciascuno. Anche Ricci si è sbloccato nella trasferta di Cagliari. Il Torino in questo finale avrà bisogno di tutti per sbloccare le partite e il loro apporto sarà fondamentale.