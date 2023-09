Toro, sotto il segno di Zapata

E’ stato per almeno 70 minuti della partita un Toro dominante sulla Roma di Josè Mourinho. Sin dai primi minuti si è subito avuta quella sensazione di vedere in campo dei granata concentrati e super attivi. A centrocampo Ilic e Tameze hanno vinto il duello su Paredes e Cristante, idem sulle fasce dove Lazaro non ha dato spazio al giallorosso Kristensen mentre dalla parte opposta Spinazzola ha dovuto sempre difendersi da Bellanova. Già, il ragazzo con la maglia 19 sta acquisendo partita dopo partita sicurezza sui suoi mezzi e le sue scavallate a destra sono sempre più guizzanti e veloci così come i palloni messi in mezzo. Se c’era una squadra che avrebbe meritato la vittoria, già solo per il gioco sviluppato e per le occasioni create, quella era il Torino. In effetti nei primi 45 minuti per un Milinkovic-Savic inoperoso e un tiro di Lukaku da fuori area in controbalzo ma finito due metri lontano dai pali del portiere granata c’è stato un Rui Patricio che si è dovuto superare su un bel colpo di testa di Zapata, dopo un azione imperiosa di Seck e successivo cross in area di Lazaro, poi a scaldare le mani al numero 1 giallorosso ci ha pensato Radonjic con un bel tiro potente ma centrale dopo il suo solito movimento in dribbling. Senza dimenticare il tiro al volo di Rodriguez che ha sorvolato di poco la traversa. Infine su angolo di Ilic altra testata del colombiano che ha sibilato il palo giallorosso. E la Roma? A parte quel siluro di Lukaku il nulla. E’ apparsa imbambolata grazie al furore dei granata. A proposito di Seck, il ragazzo cresce a vista d’occhio, è stato con la sua velocità e i suoi movimenti una vera spina nel fianco di tutta la retroguardia giallorossa. Il suo avversario diretto N’Dicka è andato subito in sofferenza grazie alle sue progressioni. A volte eccede in personalismi ma il ragazzo c’è! In mezzo la campo poi la diga Tameze è stato un divoratore di palloni recuperati mentre Ilic al solito ordinato ha sempre dettato i tempi di gioco.

Questo è stato il primo tempo dove Lukaku non ha mai visto il pallone grazie a quel gladiatore di Buongiorno che lo ha sempre anticipato di testa e di piede: il granata è ormai diventato un difensore di alto livello e se non fosse stato per quel gol nel secondo tempo del centravanti belga che ha vinto la sua unica sportellata in tutti 95 minuti, la partita del centrale granata sarebbe stato perfetta. Dopo un primo tempo così era naturale aspettarsi una Roma più tonica ma il primo squillo è stato ancora di Zapata con un potente tiro da fuori area parato da Rui Patricio. Poi una spettacolare azione di Zapata che regala un assist a Seck che in velocità e doppio passo brucia i suoi avversari e fa uscire un tiro cross che sfiora il palo attraversando tutta la linea di porta. Ed ecco uscire la Roma dopo ben 58 minuti grazie ad uno spiovente che va a finire prima sul palo e poi sfiora Vanja che per poco non viene beffato in autogol. E’ il preludio al gol romanista con una mischia in area granata e con Lukaku che riesce a liberarsi dalla morsa di Buongiorno e segnare un bel gol. Zapata a centrocampo incita subito i suoi compagni e il Toro riprende a macinare gioco, sempre ordinato, con belle triangolazioni e scambi veloci. Proprio la velocità diventa un fattore determinante al pareggio visto che Karamoh, entrato da pochi minuti, parte a razzo e viene steso conquistando una bella punizione. Pennellata in area di Ilic e Zapata in mezzo ad una selva di difensori sguscia di testa e in tuffo insacca il meritato pareggio. Il colombiano lascia la sua Z sulle maglie giallorosse e segna il primo gol in maglia granata. Diciamo che tutta la squadra da quando c’è Duvan in squadra sembra aver acquisito maggior sicurezza. Bravo Juric nella preparazione della partita e bella la reazione dei granata al gol subito. I reparti tra loro non si sono mai scollegati e il tutti per uno e uno per tutti ha funzionato perfettamente per uscire con un buon pareggio ma a testa altissima.