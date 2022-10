Toro, sui social prevale il silenzio della squadra. E Bremer: “Primo derby vinto”

La sconfitta nel derby ha lasciato tanta amarezza: il Torino non vince da cinque partite (quattro sconfitte con Inter, Sassuolo, Napoli e Juventus ed un pareggio con l'Empoli). I granata non hanno demeritato, ma i bianconeri con astuzia e cinismo sono riusciti a punire gli avversari. Come si può immaginare, questa gara, che avrebbe potuto dare una svolta alla stagione, ha trasmesso tanto malumore alla squadra, tant'è che nessuno dei calciatori, ad eccezione di Valentino Lazaro ha voluto commentare sui social l'esito del match. Mai silenzio fu così eloquente: commentare questa sconfitta è molto complicato. A festeggiare, invece, c'è un ex ora alla Juventus: Gleison Bremer ha condiviso la gioia per il primo derby vinto su Instagram. Ci vorrà tempo per tornare sulla retta via, ma adesso il Toro ha bisogno di punti urgentemente e le prossime due non sono gare agevoli perché gli avversari sono l'Udinese e i campioni d'Italia del Milan.