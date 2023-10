Toro, la Maratona al Filadelfia per caricare la squadra in vista del derby

Il derby di domani è ormai alle porte e la Curva Maratona si è ritrovata nel tardo pomeriggio di oggi al Filadelfia per caricare il Torino in vista dell'appuntamento tanto atteso. Un momento pensato anche per il fatto che la frangia più calda del tifo granata ha, come noto, stabilito di non presentarsi all’Allianz Stadium in polemica con la procedura per l’acquisto dei biglietti.