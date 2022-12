Toro, un gennaio di fuoco: sei partite chiave per tenere vive le ambizioni

In campionato cinque partite contro squadre che in classifica si trovano alle spalle dei granata

Alberto Giulini

Quello in arrivo sarà un gennaio altamente decisivo per le ambizioni del Toro, atteso da un filotto di partite che aiuteranno a comprendere quali potranno essere gli obiettivi della squadra. Si parte il 4 gennaio con la gara casalinga contro il Verona, prima di sei partite in un mese di fuoco tra campionato e Coppa Italia.

Il campionato: partite sulla carta abbordabili — Le cinque gare di campionato saranno tutte contro squadre che al momento si trovano alle spalle dei granata in classifica. Si parte dunque con la sfida al Verona ultimo in classifica ed in profonda crisi, quindi l'8 gennaio i granata saranno attesi dalla trasferta a Salerno. La settimana successiva si presenterà a Torino lo Spezia, successivamente gli uomini di Juric andranno a fare visita alla Fiorentina. A chiudere il mese di gennaio sarà un'altra trasferta in terra toscana, in casa dell'Empoli. Il campionato insegna che di partite facili non ne esistono, ma è chiaro che - perlomeno sulla carta - si tratta di cinque partite in cui i granata hanno le carte in regola per cercare di conquistare l'intera posta in palio.

La Coppa Italia in casa del Milan — Sulla carta è invece molto più complicata la sfida al Milan, avversario dei granata negli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Toro di Juric andrà a far visita ai rossoneri mercoledì 11 gennaio, a metà tra le sfide di campionato contro Salernitana e Spezia. I favori del pronostico sono ovviamente per la squadra di Pioli, ma i granata hanno dimostrato di saper tenere testa anche alle squadre sulla carta più forti e dovranno cercare di sfruttare al meglio una competizione troppo spesso sottovalutata. A questo si aggiunga che il Milan tre giorni prima giocherà contro la Roma ed i rossoneri non possono più permettersi passi falsi in campionato per restare in scia Scudetto.

Il filotto per avvicinare le prime sette e non finire nel limbo — Quello che emerge, tra campionato e Coppa Italia, è un mese di gennaio che sarà profondamente decisivo nel delineare le ambizioni del Toro. Attualmente gli uomini di Juric si trovano in un limbo: la zona retrocessione è lontanissima (+14 sulla terzultima), mentre l'Europa è decisamente più vicina ma dista comunque sei punti. Ecco dunque che la possibilità di mettere in fila una serie di risultati positivi permetterebbe di tenersi attaccati alle prime sette posizioni ed evitare quel limbo delle squadre che galleggiano senza più obiettivi di classifica. Lo scorso gennaio i granata furono protagonisti di un'ottima ripartenza a gennaio a livello di gioco e risultati, a Juric toccherà ripetersi per cercare di alzare l'asticella delle ambizioni del suo Toro.