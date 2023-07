Toro, una settimana al raduno: mancano degli uomini importanti, ma la base c’è

Toro, ecco i tasselli mancanti: la trequarti e un esterno mancino

Posto che l'arrivo di Bellanova andrà a sopperire alla probabilissima partenza di Singo, manca ancora l'esterno sinistro titolare. Vojvoda è vicino all'addio: non ha performato al meglio e il suo contratto scade nel 2024. Aina e Lazaro hanno detto addio alla causa granata. Doig è l'indiziato numero uno. Il Toro è in trattativa con il Verona: ha superato la concorrenza del Bologna e sta cercando l'accordo con gli scaligeri. Haveri verrà valutato, ma sicuramente non può essere un titolare sicuro del posto. Non è l'unico reparto scoperto quello degli esterni, infatti la trequarti è sguarnita: sono rimasti solo Radonjic e Karamoh, che si sono dimostrati due riserve di qualità. Il Torino sta cercando di riportare in granata Vlasic e Praet, sullo sfondo rimane comunque Miranchuk. Sono tutti calciatori che Juric conosce bene e che all'ombra della Mole hanno ritrovato gol e autostima. Il loro ritorno al Fila sarebbe, perciò, gradito sia dal tecnico che dagli stessi giocatori, ma c'è bisogno che le pretese dei club di appartenenza calino per trovare l'accordo. Per puntellare la rosa servirebbe forse anche un ulteriore centrocampista, come sostituto di Ricci e Ilic. Linetty ha fatto bene e il ruolo di riserva di lusso gli si addice. Gineitis nelle prime presenze in A si è distinto per la concretezza e la personalità, ma rimane poco più che un esordiente. Infine, Adopo si è accasato a Bergamo. Verranno valutati in ritiro Konè, reduce da una buona stagione da protagonista culminata con la promozione del suo Frosinone in Serie A, e poi Ilkhan, che si è fatto le ossa nella Genova blucerchiata dove, però, è stato preso poco in considerazione. Tutto sommato si può dire che la situazione sia decisamente più rosea rispetto all'estate del 2022, ma c'è bisogno ancora di qualche sforzo per regalare a Juric una rosa completa con cui poter competere a buon livello e sognare un piazzamento europeo.