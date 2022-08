Un Toro a metà: il valore della rosa è dimezzato rispetto allo scorso campionato

Il peso maggiore, come prevedibile, è dato dalla cessione di Bremer, che ha un valore stimato di 35 milioni di euro. Secondo in classifica Andrea Belotti, l'altro addio illustre, che il sito tedesco valuta 20 milioni di euro. Seguono Tommaso Pobega che, nonostante fosse in prestito secco dal Milan, vale 16 milioni di euro e Josip Brekalo, che vale 15 milioni e non è voluto restare in granata. Ultimi, ma non meno importanti, Dennis Praet (13 milioni) e Rolando Mandragora (10 milioni). I giocatori più quotati, in pratica, non fanno più parte della rosa: così si spiega la differenza abissale con lo scorso anno.