Vagnati pre Torino-Atalanta: “Radonjic via a gennaio? Onestamente direi di no”

Le dichiarazioni dei protagonisti nel prepartita della sfida tra granata e nerazzurri valida per il 14° turno di Serie A

Pochi minuti prima del fischio d'inizio di Torino-Atalanta, gara valida per il 14^ turno di Serie A, il direttore dell'area tecnica granata Davide Vagnati è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fornire le sue opinioni sul match. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come stanno Zapata e Sanabria?"Il bello degli attaccanti è che uno li giudica se hanno fatto gol. Quello è il ruolo ma Duvan è un giocatore molto importante per quanto riguarda il gioco. Come ha detto spesso il mister, lui ha grande entusiasmo e voglia di fare. Sanabria l'anno scorso ha fatto tanti gol nel girone di ritorno. Manca la scintilla ma ci ha fatto vedere comunque che è un grande giocatore".