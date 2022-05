Vagnati pre Torino-Napoli: “Belotti? Tutto aperto, ci aggiorniamo prima possibile”

Le dichiarazioni dei protagonisti pochi minuti prima della sfida tra la squadra di Juric e quella di Spalletti

Pochi minuti prima del fischio d'inizio di Torino-Napoli, match valido per la 36^ giornata di Serie A, il direttore dell'area tecnica granata Davide Vagnati è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita con le seguenti dichiarazioni: "L'obiettivo è quello di fare una grande partita oggi perché giochiamo contro una squadra forte e tecnica, forse la migliore del campionato. Ci vuole una prestazione importante per regalare 3 punti al nostro pubblico".