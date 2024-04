Vanja, il derby rievoca ricordi negativi: all’andata due errori aiutarono la Juve

Il portiere granata nel derby d'andata si rese protagonista di due errori che confezionarono il successo dei bianconeri

Federico De Milano Redattore 9 aprile 2024 (modifica il 9 aprile 2024 | 10:05)

Si avvicina sempre di più il pomeriggio di sabato 13 aprile quando alle ore 18 il Torino ospiterà la Juventus per dar via al 185° derby della Mole. I granata hanno intenzione di rifarsi dopo la sconfitta nell'ultimo turno arrivata sul campo dell'Empoli, allenato dall'ex Davide Nicola. Quella giocata in Toscana è stata un'altra partita in cui sono giunte alcune critiche all'indirizzo di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo del Toro è parso non del tutto prive di colpe sul primo dei tre gol empolesi, quello realizzato da Cambiaghi. Ora per lui è in arrivo la prova più difficile di tutte: quella nel derby contro la Juventus che già all'andata fu molto difficile per il 32 granata.

Di nuovo l'esame derby per Vanja: all'andata protagonista di due gravi errori in uscita su corner — Sei mesi fa il Torino fu protagonista di un ennesimo derby perso nell'era Cairo. Lo scorso 7 ottobre all'Allianz Stadium la Juventus inflisse una sconfitta per 2-0 ad un Toro ferito dal suo stesso portiere. La prestazione di Vanja nell'ultimo derby è stata gravemente insufficiente e ha confezionato la vittoria per i bianconeri con due uscite nell'arco di 15 minuti ad inizio secondo tempo hanno portato alle reti di Gatti e Milik. Quei due evidenti errori in uscita su situazione di calcio d'angolo hanno di fatto agevolato notevolmente il compito alla squadra di Allegri che ha vinto ancora una volta la stracittadina contro il Torino. Ora Vanja è chiamato a riscattarsi sia per dimenticare quella bruttissima figura fatta nel primo derby di questa stagione che per provare a dimostrare le sue doti spesso criticate, specie in questi giorni successivi alla partita persa ad Empoli.

Le conclusioni da fuori stanno facendo male al Torino: ecco il trend negativo per i granata — Un altro aspetto su cui Milinkovic-Savic dovrà stare molto attento è quello dei tiri da fuori area. Tre delle ultime otto reti subite dal Toro in questo campionato sono infatti arrivate dalla distanza. Si tratta dei gol realizzati da Cataldi (Lazio), Dybala (Roma) e Cambiaghi (Empoli). Nelle precedenti 21 partite di questa Serie A, i granata avevano subito un solo gol da lontano, quello di Colpani del Monza lo scorso 11 novembre sul quale pesa anche l'ingenuità di Gineitis. Questo trend negativo di Vanja e di tutta la difesa non può lasciar dormire sonni tranquilli specie contro una Juventus che ha alcuni buoni tiratori da fuori area nel proprio organico. Sale quindi la trepidazione dei tifosi del Torino in vista di questa sfida sempre pesante. E un osservato speciale del match sarà sicuramente il portiere serbo che vorrà provare a fare un regalo ai sostenitori granata nella partita più importante.

