Vanoli e il rapporto con Ventura: hanno lavorato insieme in Nazionale

Gli ultimi giorni della gestione Juric? Probabilmente sì. Le strade del croato e del Torino sembrano destinate a separarsi dopo tre stagione in cui è mancato l'ultimo step al Torino per scrollarsi di dosso il vestito della mediocrità. Ora il nuovo profilo valutato dal club granata è quello di Paolo Vanoli, attuale tecnico del Venezia e autore di un ottima stagione con i lagunari. Il nuovo obiettivo per la panchina granata ha lavorato in passato con un ex allenatore granata, Ventura. Quest'ultimo potrebbe aver dato delle referenze a Urbano Cairo.