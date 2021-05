Verona-Torino 1-1, Dimarco: “I granata hanno fatto un tiro e un gol”

Le dichiarazioni del giocatore al termine della gara: "Volevamo vincere ma è un punto importante che ci serve. La stagione è stata più che positiva"

Al termine della gara tra Verona e Torino si è presentato ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue dichiarazioni: "La squadra ha fatto un'ottima partita, abbiamo preso gol sull'unico tiro in porta vero che ci hanno fatto. Volevamo vincere ma è un punto importante che ci serve. La stagione è stata più che positiva, la gente ci ha criticato dopo tutte le sconfitte che abbiamo fatto. Però vorrei che venissero a vederci in allenamento, noi diamo l'anima per questa maglia. Il mister fa le sue scelte, siamo 25 giocatori e ognuno da il massimo. E' un ruolo che mi è servito molto quest'anno, prima di venire a Verona guardavo meno la fase difensiva, adesso invece sono più completo. Prossimo anno in doppia cifra? Speriamo, intanto finiamo bene questa stagione".