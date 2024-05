Verso Atalanta-Torino: il settore ospiti sold out in meno di un’ora

Domenica 26 maggio alle ore 18:00, il Torino scenderà in campo a Bergamo per sfidare l'Atalanta, in un match più che mai fondamentale in ottica Europa. La prima delle 3 fasi di vendita dei biglietti per assistere alla gara nel settore ospiti è iniziata oggi alle ore 10:00 ed era riservata agli abbonati della stagione 2023-2024. In meno di un ora tutti i ticket del settore ospiti -500 in totale - sono andati sold out, complice il fatto che a causa di lavori di ristrutturazione e per conseguenti ragioni di sicurezza, l'Atalanta ha limitato l'accesso allo stadio. Non sarà dunque possibile acquistare altri tagliandi e non verrà aperta la vendita libera. Di seguito il post sui social del club granata.