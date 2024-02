Verso Roma-Torino: la cura De Rossi funziona; granata in cerca di riscatto

Si va verso il match tra Roma e Torino. I giallorossi vivono un momento di ottima forma mentre i granata escono sconfitti dal recupero contro la Lazio e cercano il riscatto.

Alessandro Balbo 24 febbraio 2024 (modifica il 24 febbraio 2024 | 16:02)

Lunedì 26 febbraio alle 18:30 va in scena allo stadio Olimpico di Roma la sfida tra Roma e Torino, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A. Un match che ha i connotati di una bilancia, sul piatto che sale ci sono i giallorossi galvanizzati dalla cura De Rossi e in piena zona Europa, invece sul piatto che scende si trovano i granata reduci dalla sconfitta contro la Lazio e immobili al decimo posto. Se da un lato per i capitolini vincere questa sfida servirebbe per allungare la serie positiva del momento, dall'altro ai granata servono punti per poter continuare a cullare sogni europei. La partita di lunedì prende così le tinte di uno scontro che si può riequilibrare.

Un Torino acciaccato vuole il riscatto — I granata arrivano alla sfida di lunedì demoralizzati dalla partita con la Lazio. Nel recupero di giovedì la banda di Juric ha dominato per cinquanta minuti, senza però riuscire a realizzare alcuna rete nonostante il fioccare di occasioni, mentre i biancocelesti alle prime due chances create hanno punito i granata per poi gestire il match, terminato appunto 2-0 in favore della Lazio. La sconfitta per il Toro ha il sapore di una beffa, ma evidenzia anche i limiti di un attacco granata ancora troppo sterile. Questo lunedì a Roma i granata mireranno a ripetersi dal punto di vista dell'atteggiamento e del numero di occasioni create, ma serviranno soprattutto cinismo e gol per portare a casa il risultato. La corsa per l'Europa richiede un passo spedito e, dopo aver interrotto la striscia di sei risultati utili consecutivi, il Toro vuole assicurarsi di non rallentare ulteriormente. Trovare il riscatto è l'obiettivo principale dei granata nella capitale.

La Roma si gode il momento — Invece, se si analizza la situazione dei giallorossi, la squadra della capitale si trova in uno stato di grazia. L'esaltante periodo è merito di un uomo, Daniele De Rossi, che è riuscito a riprendere in mano ambiente, tifoseria e spogliatoio senza far rimpiangere l'addio di Mourinho, portando la Roma al sesto posto in campionato. Da quando è subentrato, in Serie A De Rossi ha ottenuto tre vittorie e una sola sconfitta, contro l'Inter capolista, proponendo sempre un ottimo calcio. L'ultimo successo in ordine di tempo, la qualificazione giovedì sera agli ottavi di Europa League contro il Feyenoord. Una partita lunga, durata fino ai rigori, ma che alla fine ha visto la Roma trionfare. Questi 120 minuti in più sulle gambe dei giallorossi sono però un aspetto che il Toro potrebbe sfruttare a proprio vantaggio lunedì sera.

