Verso Torino-Juventus: ancora posti disponibili nella curva Primavera

Il punto dalla biglietteria in vista di Torino-Juventus

Enrico Penzo Redattore 6 aprile 2024 (modifica il 6 aprile 2024 | 10:12)

Il derby della Mole si avvicina e quest'anno la gara sarà ancor più importante. Il Torino attualmente è nono in classifica, in piena corsa per le coppe europee. Per raggiungere questo traguardo i granata dovranno disputare un finale di campionato eccellente ed arrivati a questo punto ogni partita varrà quanto una finale. Torino-Juventus si disputerà sabato 13 aprile alle ore 18:00 al Grande Torino e per il match sono ancora disponibili dei biglietti. Facciamo ora il punto della situazione.

Afflusso dei bianconeri inferiore alle aspettative — Il derby non è una partita come le altre ed ogni tifoso ne è ben consapevole. Tuttavia ad oggi l'afflusso dei tifosi bianconeri è sotto le aspettative. Probabilmente le ragioni di tale fenomeno si possono spiegare guardando agli ultimi risultati della Juventus. La squadra di Allegri non sta assolutamente vivendo un periodo positivo e l'ambiente non si ritiene soddisfatto. Nelle ultime 4 gare di campionato i bianconeri hanno subito due sconfitte e due pareggi ed il terzo posto ora è a rischio.

Ancora posti disponibili in Curva Primavera — Gran parte dei biglietti per il derby sono già stati acquistati, tuttavia rimangono ancora delle disponibilità. In particolare nella curva Primavera ci sono ancora circa 900 posti liberi ed i tifosi granata possono già acquistarli. Inoltre rimangono ancora dei biglietti tra i Distinti granata, in tribuna e nelle poltroncine. A seguire l'immagine con i posti ancora disponibili.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.