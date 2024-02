Verso Torino-Lazio, Juric prepara la trappola per Sarri

Si avvicina sempre di più il turno infrasettimanale che vale il recupero della 21° giornata di Serie A fra Torino e Lazio, un match importante per il cammino del Toro verso la tanto agognata Europa. Torino-Lazio è anche e soprattutto il confronto fra due tecnici tanto diversi nella filosofia di calcio, ma tanto simili per il loro temperamento e carattere. Due personalità che o si amano o si odiano: uno croato di Spalato, l'altro toscano, ma entrambi molto diretti, senza peli sulla lingua, che sul rettangolo verde preferiscono far parlare la loro idea di calcio.

Juric contro Sarri: i precedenti a favore del biancoceleste

Quello di giovedì sarà l'undicesimo confronto fra Juric e Sarri, terzo allenatore che il tecnico del Torino ha affrontato più volte in carriera. Prima del match di andata, la Lazio del tecnico ex Napoli e Juventus non aveva mai vinto contro il Toro di Juric, trend che i biancocelesti hanno appunto spezzato in quel 27 settembre 2023. Il bilancio generale degli scontri diretti fra i due allenatori pende a favore dell'allenatore toscano che in carriera ha vinto in 4 occasioni contro le 2 partite vinte da Juric, mentre sono 4 i pareggi, 3 dei quali nei primi tre incontri che hanno visto il tecnico croato sulla panchina del Torino. Juric che, per continuare a inseguire il treno europeo, deve vincere riportando a suo favore il bilancio contro Sarri da quando siede sulla panchina granata.