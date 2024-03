Verso Torino-Monza: superata abbondantemente quota 22 mila biglietti venduti

Si prospetta il pubblico delle grandi occasioni per Torino-Monza, partita fondamentale per tenere vive le ambizioni europee dei granata. In uno scontro diretto tra due squadre a ridosso della zona Conference League (con ogni probabilità basterà l'ottavo posto) sarà numericamente importante la presenza di tifosi granata. Per l'occasione sono state varate diverse offerte: la gara è stata inclusa in un mini abbonamento e per la singola partita sono stati attivati sconti per le famiglie. Il prezzo dei tagliandi è di cinque euro per i minori di 14 anni, dieci euro per chi di anni ne abbia meno di 18.