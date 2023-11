Saranno le recenti difficoltà o la partita di lunedì sera, ma in vista di Torino-Sassuolo non sono ancora stati venduti molti biglietti. I prezzi eppure non sono altissimi: la Maratona a 15€, la Primavera a 10€ e i Distinti a 20€. Insomma il costo in questi tre settori è contenuto (in Tribuna comunque è sempre relativamente basso essendo stato fissato a 35€). La gara per tanti motivi differenti non sta suscitando parecchio interesse tra i tifosi granata, che probabilmente dopo la delusione di Coppa non vogliono approfittare dei costi ridotti.

Verso Torino-Sassuolo: nonostante i prezzi ridotti, tanti posti liberi

A un giorno dalla partita neanche la Maratona è sold out. Aspetto strano, visto che spesso a 24 ore e poco più dalle gare non ha più biglietti disponibili. Nei Distinti e in Primavera rimangono ancora pochi posti nella zona centrale dei due settori, mentre in questo momento non sono in vendita i tagliandi per le zone laterali. Una scelta che si sta spesso verificando, con la società che preferisce concentrare la vendita in determinate aree dei settori per poter terminarli in quell'area e poi procedere con la prevendita nelle altre zone.