Vlasic chiamato a svoltare dopo la sosta: il 3-5-2 lo aiuterebbe

Il Torino ha bisogno del suo miglior Nikola Vlasic, uno dei colpi di mercato dell’estate dei granata. Ivan Juric ha voluto fortemente riportarlo alla sua corte dopo che a giugno non era stato riscattato e la società granata l’ha accontentato, grazie anche alla volontà del croato, che è sempre stata quella di tornare a giocare sotto la Mole. La storia ha avuto il suo lieto fine, ma il secondo volume non sta rispettando le aspettative della prima annata. Vlasic sta giocando un po’ troppo spalle alla porta e questo non lo sta assolutamente aiutando. Il giocatore non è involuto ma non è nemmeno al top della condizione. Già nella scorsa annata si era potuto ammirare un Vlasic a tre facce: la prima scintillante da fine agosto a novembre, la seconda opaca nei mesi post-Mondiale in Qatar e la terza buona ad aprile e maggio. Per ora Vlasic ha sotto performato e il Torino ne risentito. Un possibile cambio di modulo potrebbe favorirlo.

Da mezz’ala nel 3-5-2 sarebbe un Vlasic più dentro alla manovra

In questi giorni Vlasic non è a Torino ma è impegnato con la sua Nazionale (brutta sconfitta nel primo match contro la Turchia del neo C.T. Vincenzo Montella). Contro la Turchia ha giocato 27’ da subentrato. Per lui è comunque importante mettere minuti nelle gambe in vista del prosieguo della stagione. E al ritorno a Torino un nuovo ruolo potrebbe dargli maggior agio. Il nuovo ruolo prospettato per Vlasic è quello di mezz’ala. In quella zona del campo potrebbe finalmente guardarlo il campo e potrebbe anche sfruttare le sue qualità tecniche per fare da collante tra difesa e attacco. Per ora è soltanto un’ipotesi ma il passaggio al 3-5-2 potrebbe essere vantaggioso soprattutto per lui, uno di quelli che ha patito le prime giornate. 3-5-2 o meno Vlasic è uno dei giocatori del Torino chiamato a svoltare dopo la seconda sosta per le Nazionali.