Vlasic, prosegue il rendimento altalenante. Juric valuta altre soluzioni ma…

Il croato è un giocatore fondamentale ma non intoccabile. Contro il Lecce ha funzionato il centrocampo con Ricci più avanzato

20 febbraio 2024

Continua ad essere altalenante il rendimento di Nikola Vlasic. Il croato alterna partite di altissimo livello come quelle giocate contro Atalanta e Napoli ad altre, come la recente contro il Lecce, in cui non riesce a mettere in mostra tutte le sue qualità. L'ex West Ham e Cska Mosca non è riuscito a tornare ai livelli dell'autunno 2022, quando per mesi ha messo in fila una serie di prestazioni di altissimo livello per qualità ed agonismo.

Impegno al top, ma non sempre fa la differenza offensivamente — L'impegno e la grinta di Vlasic non sono mai mancati: il croato si è sempre sacrificato in fase di non possesso e in marcatura, ma troppo spesso non è riuscito a fare la differenza in fase offensiva. E il Toro in molti casi lo ha pagato a caro prezzo, confermandosi una squadra che fatica a segnare quando il suo trequartista non si accende. Il primo ad essere consapevole del grande potenziale di Vlasic è Juric, che ha voluto fortemente l'acquisto a titolo definitivo in estate e che dopo la gara contro il Lecce ha riconosciuto che il giocatore non è riuscito ad esprimersi al meglio. "Secondo me può fare meglio. Ci sono partite come Sassuolo in cui mi è piaciuto tanto ed altre in cui invece molto meno", il commento del tecnico.

Fondamentale ma non intoccabile: "C'è tanta scelta in mezzo" — Nella ripresa contro il Lecce Juric ha deciso di richiamare Vlasic in panchina, inserendo al suo posto Linetty ed alzando Ricci nel ruolo di mezzala offensiva per legare centrocampo e attacco. "In mezzo al campo ho tante scelte", ha spiegato Juric. Pur restando un titolare nell'undici tipo ed un giocatore molto importante, teoricamente il Torino può fare a meno del numero 16. Nella ripresa contro il Lecce ha ben figurato il centrocampo composto da Ricci e Ilic ai fianchi di Linetty, un terzetto che Juric potrebbe anche riproporre nelle prossime uscite. Va tuttavia considerata una cosa: il tecnico in mezzo al campo può contare su tanti giocatori di grande affidabilità ma per caratteristiche nessuno si adatta facilmente da trequartista, o da attaccante esterno, come fa Nikola. In vista dell'importantissima gara contro la Lazio, c'è possibilità di scelta in mezzo al campo e Juric potrebbe anche optare per un assetto più conservativo. Ma Vlasic ovviamente si candida per una maglia da titolare, forse solo lui ha le doti qualitative per fare da trait-d-union tra centrocampo e attacco e un'esclusione - in quella che potrebbe essere definita come la gara più importante della stagione fino ad oggi - farebbe senza dubbio rumore.

