Juric verso la conferma della coppia Zapata-Sanabria in attacco: i due hanno già punito la Juventus in passato.

Juric verso la conferma della coppia Zapata-Sanabria in attacco: i due hanno già punito la Juventus in passato. Per il colombiano 8 gol segnati ai bianconeri, 3 per il paraguaiano.