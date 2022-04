Caso Plusvalenze, tutti prosciolti i dirigenti e le società finite a giudizio

Tutti prosciolti i dirigenti e le società finite a giudizio al Tribunale

I dirigenti e le società finite a giudizio al Tribunale nazionale federale per il caso plusvalenze sono prosciolti. Questa è la decisione presa dal primo grado di Giustizia Sportiva dopo le accuse della Procura e le difese - andate in scena nella giornata di ieri, giovedì 14 aprile - di club e tesserati. Dunque nessuna multa per gli undici club coinvolti - tra cui Juventus e Napoli - e nessuna inibizione per i rispettivi presidenti. Il Tribunale nazionale federale renderà note le motivazioni di tale decisione nei prossimi giorni.