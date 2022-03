Ceferin: “No al Mondiale ogni due anni. In Italia si rifacciano gli stadi”

Le parole del numero uno della Uefa al Corriere della Sera su Mondiali ed Europei in Italia

Il numero uno della Uefa, Aleksander Ceferin, ha rilasciato nella giornata odierna - venerdì 11 marzo - un'intervista al Corriere della Sera in cui ha spaziato su diversi argomenti.

MONDIALE - Tra questi uno dei temi caldi è il Mondiale, vista anche la prossimità di quelli in Qatar del 2022. Lapidaria la risposta sulla possibilità di giocare la rassegna ogni due anni: "Il progetto non è più sul tavolo, erano tutti contrari".

EUROPEI - Interpellato anche sulla possibilità di vedere l'Italia come paese ospitante degli Europei entro il 2032 arriva un'apertura, ma anche una stoccata: "Le chance l'Italia le ha, ma deve investire: da tanti anni non rifate gli stadi. Non avete impianti nuovi e quei pochi rifatti sono piccoli. Mi dicono che pure San Siro sarà rimpicciolito. Va coinvolto il governo, è un’operazione che fa bene al Paese. Ho grandi rapporti con le istituzioni italiane, con il presidente della Figc Gabriele Gravina e con Evelina Christillin, sempre pronti a sostenerci. Amo l’Italia. Il problema da voi è la burocrazia".