Davide Nicola riparte dalla Salernitana: l’ex Torino cerca un’altra impresa

L'artefice dell'ultima salvezza dei granata ci riprova alla guida dei campani: sostituirà Colantuono

IL PASSATO - Nicola negli anni si è dimostrato specialista delle salvezze: nel 2016 sostituisce Ivan Juric come allenatore del Crotone, e al termine della stagione conquista con i pitagorici un'insperata permanenza nel massimo campionato, tenendo anche fede alla promessa fatta in caso di salvezza e tornando in bicicletta dalla Calabria alla sua Vigone (in provincia di Torino) per un totale di oltre 1300 chilometri percorsi in nove giorni. Nel dicembre del 2019 prende invece il posto dell'esonerato Thiago Motta alla guida di un Genoa ultimo in classifica, e all'ultima giornata di campionato conquista un'altra salvezza grazie al successo ottenuto dal Grifone sul Verona. Infine, nel gennaio del 2021, assume la guida del Torino terzultimo in classifica al posto di Marco Giampaolo, e nonostante qualche difficoltà raggiunge l'obiettivo di mantenere la categoria anche sulla panchina granata.