DAZN, cambiano le condizioni di utilizzo: ecco i nuovi prezzi

A partire dal 2 agosto 2022 verranno introdotte delle modifiche alle condizioni di utilizzo di DAZN. La novità principale riguarda la tariffa dell'abbonamento mensile, che passa da 19,99 € a 29,99 € al mese. Inoltre a partire da settembre 2022 sarà possibile registrare fino a un massimo di due dispostivi sull'app DAZN, e si potranno visionare i contenuti in contemporanea solo a condizione che entrambi i dispositivi siano connessi alla rete internet della stessa abitazione. In alternativa sarà possibile scegliere un nuovo piano di abbonamento, il DAZN PLUS, che permetterà di registrare fino a sei dispositivi e guardare i contenuti in contemporanea da due dispositivi anche se non connessi alla stessa rete, il tutto a 39,99 € al mese.