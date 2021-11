Dazn, stop alla doppia utenza per abbonamento: problema legato alla pirateria

Dazn eliminerà la doppia utenza per un singolo abbonamento: per ogni partita si registra un 20% di utilizzo non conforme

Dazn - detentore esclusivo dei diritti per l'intera Serie A - , in seguito a un problema legato alla pirateria, eliminerà la doppia utenza per un singolo abbonamento. Per ogni partita trasmetta, infatti, si registra un 20% di utilizzo non conforme attinente proprio al doppio accesso. A tal proposito si sono mossi anche Valentina Vezzali - Sottosegretario allo Sport - e Paolo Dal Pino - presidente della Lega Serie A - per cercare di risolvere la questione, ma la piattaforma streaming che detiene i diritti di tutto il campionato sembra aver già trovato la soluzione. Così facendo verrà negata esclusivamente la possibilità a due diversi device di collegarsi contemporaneamente a Dazn con un unico account di riferimento, ma alle famiglie sarà consentito comunque l'utilizzo congiunto a due device che si collegano dallo stesso IP. Gli attuali abbonati avranno tempo 30 giorni per esercitare l'eventuale diritto di recesso, lo stop alla doppia utenza - provvedimento già adottato dai detentori dei diritti de La Liga spagnola - dovrebbe diventare effettivo dalla metà di dicembre.