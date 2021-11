Grave lutto: è morto Stefano Borla, ex allenatore dei portieri del vivaio Toro

E' morto Stefano Borla, per anni preparatore dei portieri delle giovanili granata

Redazione Toro News

Una tremenda notizia per il mondo Toro: è morto a 50 anni Stefano Borla, per anni preparatore dei portieri delle giovanili granata. Borla è stato vittima di un gravissimo incidente stradale nella giornata di venerdì e i medici ne hanno decretato il decesso dopo pochi giorni di agonia. Borla ha vestito la maglia granata da giocatore, arrivando sino alla categoria Berretti, e poi è tornato in granata come preparatore dei portieri, lavorando insieme agli allenatori Marco Sesia e Franco Semioli. Attualmente rivestiva il ruolo di responsabile organizzativo della scuola calcio al Chisola.

LA NOTA UFFICIALE DEL TORINO FC

"Il Presidente Urbano Cairo e il Torino Football Club – dirigenti, dipendenti, collaboratori, allenatori, calciatori, Settore giovanile –, profondamente addolorati, sono vicini con tutto il loro affetto alla famiglia Borla per la tragica scomparsa di Stefano Borla, ex calciatore nel Settore giovanile e più recentemente preparatore dei portieri degli Under 17 granata.

Stefano aveva un sorriso contagioso e una irrefrenabile passione per il pallone: il calcio era la sua vita, non un lavoro per vivere. Grazie alle molteplici esperienze era assai conosciuto sia nel mondo professionistico sia in quello dilettantistico, era una bella persona perciò aveva moltissimi amici. Mancherà a tanti.

Alla Signora Laura, alla figlia Beatrice, ai loro cari e a tutti i parenti l'abbraccio del mondo granata".