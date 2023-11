Il caso Seck ricostruito da Rai Tre: dalle accuse delle ex al depistaggio del pm

Demba Seck during the Italian Serie A, football match between Torino Fc and Hellas Verona on 02 October 2023 at Stadio Olimpico Grande Torino, Turin, Italy. Photo Nderim Kaceli

Era fine agosto quando è stata divulgata la notizia riguardante un'indagine con al centro Demba Seck per revenge porn. Una vicenda risalente al 2021, quando l’ex fidanzata del calciatore del Torino presentò in procura un esposto accusando il senegalese di averla minacciata di diffondere pubblicamente un video intimo come vendetta dopo la fine della relazione, non accettata dal giocatore granata. A distanza di qualche mese, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne di sabato 25 novembre, si è tornati a parlare della questione. Lo ha fatto il giornalista Salvo Sottile su Rai Tre nel programma andato in onda lunedì 27 novembre. All'interno del programma “Far West” è intervenuta proprio l’ex fidanzata di Seck, Ilaria Vitali, che aveva deciso di rompere il silenzio qualche mese fa su Tik Tok mostrando i messaggi di Seck, nei quali il giocatore granata confessava di aver ripreso la ragazza durante i loro rapporti sessuali e sottolineava la fortuna della stessa di aver avuto rapporti con un giovane ragazzo in una Prima Squadra di Serie A, destinato a diventare famosissimo.