Il mondo del calcio piange Maurizio Zamparini, scomparso questa notte a 80 anni

L'ex presidente del Palermo aveva guidato il club rosanero negli anni più felici a livello sportivo; ad ottobre il lutto per la scomparsa del figlio Armando

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Maurizio Zamparini, deceduto questa notte in una clinica privata dove era ricoverato. L'ex presidente del Palermo, che a giugno avrebbe compiuto 81 anni, era stato ricoverato a Natale per una peritonite che aveva portato complicazioni derivanti da un'operazione all'addome. Ricordato principalmente per aver guidato il Palermo negli anni più felici del club rosanero (dalla promozione in Serie A alle qualificazioni in Coppa Uefa ed Europa League), Zamparini era stato anche patron del Venezia, altra società che era riuscito a traghettare nel massimo campionato. Nell'ottobre scorso era stato colpito anche dalla morte del figlio Armando, scomparso a Londra a 22 anni.