Lutto in casa Toro: si è spenta Anna Cataldi, ex consorte di Cairo

Si è spenta Anna Cataldi, l'ex consorte del presidente del Torino FC

"Il Torino Football Club – Consiglio di Amministrazione, dirigenti, dipendenti, collaboratori, allenatori, calciatori e tutto il Settore Giovanile – partecipa sentitamente al dolore del Presidente Urbano Cairo per la scomparsa della Signora Anna Cataldi, già sua ex consorte. Anna Cataldi, torinese cittadina del mondo, ha lasciato tracce indelebili in ogni ambito della sua esistenza: dal giornalismo alla cultura, come attivista dei diritti umani e poi come ambasciatrice di pace per l’Onu. Alla famiglia, ai suoi affetti più cari, ai tantissimi amici, il profondo cordoglio e l’affettuosa vicinanza di tutto il Torino Football Club".