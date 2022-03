Nazionali, Turchia-Italia 2-3: Belotti trova spazio all’88’

La prestazione di Belotti in Turchia-Italia: il Gallo entra nei minuti finali

Una vittoria, però senza successo, per gli azzurri di Roberto Mancini, che vincono per 3-2 contro la Turchia, con la rete di Cristante e la doppietta di Raspadori. Per il capitano granata Andrea Belotti, la sua opportunità di dare un contributo alla squadra arriva all’88’: chiamato dal ct a sostituire Scamacca, Andrea Belotti entra a partita in corso, senza però trovare il gol con la maglia azzurra. Dal suo ingresso in campo, per il 9 granata nessuna occasione da gol e nessun assist, ma ha dato prova della sua presenza in campo e del suo aiuto, esattamente come ha già dimostrato nelle gare con il Torino. Juric sicuramente terrà in considerazione la sua chiamata in nazionale e la sua breve prestazione di questa sera, per rivederlo magari con la maglia granata già contro la Salernitana, complice l’infortunio di Sanabria.