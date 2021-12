Nicola: “Mi esaltano le sfide, il Toro è stata una scelta di cuore”

Le parole dell'ex tecnico granata alla Gazzetta dello Sport: dalle difficoltà legate alla corsa salvezze al legame con i granata

Ha traghettato il Torino verso una salvezza complessa, ora non siede su nessuna panchina ma è pronto a rimettersi in gioco. Davide Nicola si è raccontato per La Gazzetta dello Sport, ricordando le sue ultime esperienze e la difficoltà di intervenire in corsa per condurre una squadra alla salvezza: "Mi esaltano le sfide. C’è un lavoro elevato per risolvere i problemi in corsa. Spesso strutturali, legati al senso di perdita dell’energia, di autostima e della consapevolezza". Per questo motivo il lavoro del tecnico si incentra subito sul tentativo di restituire un'identità ben delineata al gruppo. Cosa che ha voluto fare anche al Torino: "Al Toro sono legato da sempre, è stata una scelta di cuore: c'era da fare un passaggio per portare una squadra che non meritava quella classifica a competere nell'anno successivo. Mesi intensissimi".